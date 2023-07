¿Cuál etapa decidirá el Tour? Contador se la jugó; además eligió entre Pogacar y Vingegaard

Alberto Contador, como autoridad que es a la hora de hablar del Tour de Francia, se la jugó por la etapa que probablemente inclinará la balanza de cara al título, teniendo en cuenta el duelo entre el danés Jonas Vingegaard y el esloveno Tadej Pogacar.

El dos veces campeón de la ‘Grande boucle’ consideró que si bien las jornadas alta montaña serán claves para los dos primeros de la general, la contrarreloj contará con una importancia máxima para decantarse por el portador de la camiseta amarilla de líder.

Vea también: Jumbo-Visma: ¿Cuándo cambiará de nombre y quién sería su nuevo patrocinador?

“Es difícil. Ahora vienen los Alpes y el desgaste puede jugar un papel clave. Vingegaard, con ese cuerpo de escalador que tiene, intentará aprovechar los puertos más largos, pero el cómputo de las tres etapas alpinas será importante. Aun así, creo que la contrarreloj será la que abra un poco los ojos y nos indique de verdad dónde está cada uno”, le dijo el español al portal Relevo, elogiando a los dos favoritos.

Del mismo modo, el ‘Pistolero’ eligió entre Vingegaard y Poagacar, dejando claro que se identifica más con el estilo del corredor danés, actual campeón del Tour.

Le puede interesar: Vingegaard no se esconde ante Pogacar y promete dar una nueva batalla en el Tour

“En cuanto a Vingegaard… Es un corredor que ha disputado carreras durante la temporada, que las ha ido ganando y en el Tour vemos que no falla. Quizá en cierto modo sí que me veo identificado con Vingegaard, un corredor que no lucha por las clásicas, sino por las vueltas por etapas y centrándose siempre al 100% en el Tour”.

Este viernes se llevará a cabo la etapa 13 del Tour de Francia 2023 con el regreso de la alta montaña. La competencia tendrá un puerto fuera de categoría en la línea de meta que podría generar movimientos en la parte más alta de la clasificación individual.