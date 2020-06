Dumoulin mete presión a Egan en la lucha por el Tour de Francia

Tom Dumoulin es uno de los corredores más importantes del ciclismo mundial en los últimos años. El nacido en Países Bajos brilló en el equipo Sunweb, se dio a conocer y ganó el Giro de Italia 2017, más la prueba contrarreloj en el Mundial de la UCI.

Ahora, el corredor está en el Jumbo Visma, una de las escuadras que promete ser la competencia directa del Team Ineos en las carreras importantes, en este caso el Tour de Francia. Por eso el propio Dumoulin aseguró que su intención es intentar estar en las mejores condiciones para luchar por la camiseta amarilla de líder, mensaje que le envió al actual campeón de la ronda francesa, el colombiano Egan Bernal.

“En Sunweb fui el líder absoluto del equipo en muchas carreras. Todo el equipo estaba trabajando para mí. Y ahora en el Jumbo-Visma y en el próximo Tour de Francia, si la carrera se lleva a cabo, comenzaremos con tres líderes. Es algo que me gusta mucho. Y yo también estaba buscando eso”, dijo al referirse a las tres opciones que maneja el Jumbo para atacar al Ineos, máximo favorito.

Y es que además del holandés, el esloveno Primoz Roglic, compañero de equipo y actual campeón de la Vuelta a España, es otra de las cartas para luchar por la 'Grand Boucle', aparte de Steven Kruijswijk. Eso convierte al Jumbo en el principal rival del equipo británico en la competencia, ya que como el Ineos, también cuenta con tres opciones fuertes. Respecto a esto, hay que recordar que el equipo de Bernal, además, el 'cafetero', también irá con Geraint Thomas y Chiris Froome, los tres campeones de las últimas ediciones del Tour.

“En Sunweb fue muy difícil soportar la presión de todo un equipo que solo estaba trabajando para mí. Así que realmente me gusta esta nueva situación. Tengo la oportunidad de probarme a mí mismo y ver si soy lo suficientemente bueno como para que el equipo trabaje para mí. Pero si no soy lo suficientemente bueno, tendré que trabajar para los demás. Ese es un acuerdo que hemos hecho”, puntualizó Dumoulin.

Por último, el ciclista recordó su caída en el Giro de Italia de 2019 y contó que no fue nada fácil la recuperación física tras las lesiones.

“No fue un período fácil, pero pensé: ¿cómo salgo de esta depresión mental como deportista de élite? El año pasado tuve mucho tiempo para pensar en eso, y entonces me di cuenta de lo mucho que disfruto compitiendo y ganando. Para derrotar a los demás. Todo el impulso primario que está dentro de mí cuando estoy corriendo. En estos meses he podido pensar en muchas cosas y he podido disfrutar nuevamente de las cosas simples de la vida. Como deportista de élite siempre estás trabajando para alcanzar tu próximo objetivo. Y ahora tengo la energía para intentarlo otra vez", concluyó.