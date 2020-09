Egan Bernal: cómo va su dolor de espalda y el triunfo de Primoz Roglic

Este martes se llevó a cabo la cuarta etapa del Tour de Francia que trajo en su recorrido el primer final en alto y dejó a Primoz Roglic como ganador de la fracción en un sprint de montaña. Quitando los 7KM finales, no fue una etapa tan exigente, pero a muchos corredores les costó la subida, entre ellos a Egan Bernal, el campeón defensor.

El pedalista colombiano llegó a la par del pelotón, pero tuvo que ver a Roglic ganar la fracción y bonificar en la clasificación general, algo que no cae bien en sus aspiraciones de título. No obstante, Egan dio un parte de tranquilidad y habló de cómo va su dolor de espalda que lo retiró del Critérium del Dauphiné a falta de dos etapas.

“Me sentí muy bien, fue una etapa muy bonita y con un final explosivo, estoy contento de no haber perdido tiempo en la general y de llegar con los favoritos”, señaló en primera medida.

Asimismo, se refirió a las molestias físicas, especialmente en la espalda: “Estoy mucho mejor, la etapa 3 me sirvió y hoy no tuve tantas molestias. Hoy me sentí mucho mejor, en la primera etapa me dolió un poco, pero la etapa de ayer (etapa 3) que fue un poco plana nos sirvió para tener mejor condición”.

Y cerró hablando de lo que espera en todo lo que resta de carrera: “Todos los días son importantes, hay que tratar de estar atentos porque la última semana será muy dura”.

La etapa 5 del Tour de Francia traerá un recorrido plano para sprinters, por lo que no se prevé mucha acción de los grandes favoritos de la general.