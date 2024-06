Egan Bernal habló de su verdadero objetivo en el Tour de Francia

El ciclista colombiano Egan Bernal reconoce que el retorno al Tour de Francia el año pasado le causó "un gran sufrimiento", pero también "una gran emoción" por reencontrar una carrera que le llevó a lo más alto y en la que quiere volver a brillar tras superar las terribles secuelas de su accidente que hace dos años estuvo a punto de costarle la vida.

"Este año me encuentro mucho mejor, las sensaciones son muy diferentes a las del año pasado. Tengo muchas ganas de ver sobre la carrera como va a reaccionar mi cuerpo a la alta competición", aseguró el ciclista del Ineos en Florencia, donde este sábado comenzará el Tour.

El de Zipaquirá, de 27 años, afronta la carrera con mejores sensaciones, tras haber recuperado el espíritu competitivo y con algunos buenos resultados en su palmarés, como el tercer puesto en la Volta a Cataluña o en O Gran Camiño.

"Creo que este año me he podido preparar mejor para el Tour y vengo aquí con esa ambición", asegura Bernal, que comparte liderazgo en el Ineos con el español Carlos Rodríguez, quinto de la pasada edición, y con los británicos Tom Pidcock y Geraint Thomas, vencedor de la ronda gala en 2018 y que a sus 38 años vuelve a las carreteras francesas tras haber disputado el Giro.

La expectativa es mejor que el año pasado, cuando acabó en el puesto 36 del Tour y en el 55 de la Vuelta a España, en ambos casos a más de dos horas de los ganadores, sin opciones de competir.

Ahora, dice, las cosas son distintas y Bernal quiere saber si sus sensaciones son suficientes para combatir contra los mejores.

"La clasificación general claro que es una posibilidad, de entrada lo quiero intentar. Si finalmente no puedo seguir el ritmo de los mejores, entonces trataré de ayudar a los otros compañeros tanto como pueda hasta el final", asegura Bernal.

El colombiano sabe que llega de muy lejos y que desde que en 2019 se convirtió en el primer colombiano en subir a lo más alto del podio de París, el ciclismo ha cambiado mucho, con la eclosión de nuevas figuras en el terreno internacional que han cambiado de forma decisiva el panorama, como el esloveno Tadej Pogacar o el danés Jonas Vingegaard, ganadores entre ambos de las cuatro últimas ediciones.

Pero Bernal afronta la carrera con otra mentalidad, porque ante todo es una lucha contra si mismo, para demostrarse que puede volver a soñar con lo más grande, que puede competir con los mejores en todos los terrenos.

"Mis datos ahora son mejores que los que tenía antes del accidente", afirmaba en unas recientes declaraciones el colombiano, que se presenta en Florencia como una de las bazas para atajar la hegemonía de los dos grandes favoritos.

Bernal señala, sin embargo, que el accidente le ha cambiado profundamente la mentalidad, en la que ya no se siente tan absorbido por el ciclismo.

"En 2020, cuando llegaba como defensor del título y no pude acabar la carrera, el mundo se me vino encima. Ahora sé que la vida tiene otras cosas que el ciclismo", asegura el ciclista del Ineos.

Aquel fracaso, sumado al accidente que aquel enero de 2022 estuvo a punto de llevarse por delante su carrera y su vida, han transformado profundamente su manera de pensar.

"Este es mi trabajo, es lo que me gusta hacer, adoro pasar 7, 8 horas sobre la bicicleta. Pero ahora sé que si no gano, si la carrera no va como a mi me gustaría, puedo volver a una casa donde me espera la familia", asegura.

El colombiano sabe que tiene muchas miradas en sus espaldas, que quiere dar alegrías a quienes le animan desde las cunetas, pero también quiere mandar ese mensaje, "inspirar a la gente" que la vida es más importante que el ciclismo. Una lección que él sacó tras lo que denomina como "terrible accidente".