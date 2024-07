Egan Bernal tomó decisión en el Tour de Francia: ya es oficial

Egan Bernal no está pasando por su mejor momento ciclístico y parece que un brote de Covid-19 dejó a algunos corredores fuera de la competencia a una semana de acabar el Tour de Francia 2024.

Este lunes el rumor iba en torno a que había posibilidades de que el corredor colombiano se retirara tras el mal tiempo que hizo en la etapa 15, pero parece que los planes cambiaron y él mismo confirmó la decisión que tomó.

En una entrevista dada a medios de comunicación, Egan dijo que se encuentra mejor, "el día de descanso sirvió mucho".

"No, no tengo COVID, he tenido una gripe, pero en las pruebas del COVID 19 he salido negativo, solo he tenido síntomas como dolor de garganta y de cabeza que serían los síntomas de una gripe común”, añadió.

Así las cosas, queda claro que aunque Thomas Pidcock, también corredor de Ineos, se tuvo que retirar or Covid, pues ese no será el caso de Bernal, quien poco a poco ha ido recuperando su nivel tras el fuerte accidente que ocurrió en 2022.

