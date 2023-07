Egan llega con la moral alta al Tour; el emotivo mensaje de su pareja: "Eres un milagro"

A un día para el inicio del Tour de Francia, crece la expectativa por lo que será, entre otros, el regreso de Egan Bernal a una grande del ciclismo luego de ser confirmado por el INEOS Grenadiers para disputar la carrera en territorio galo.

El nacido en Zipaquirá llega a la edición 110 de la 'Grande Boucle' con un importante rodaje tras su participación en competencias como el Critérium del Dauphiné, donde terminó en el puesto 12 de la clasificación general. Asimismo, hizo parte del top-10 del Tour de Romandía y del Tour de Hungría.

Más allá de esto, la motivación de Egan para correr el Tour está en la gente. Más exactamente, en su novia Mafe Motas, quien le envió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales donde lo elogia por su feliz regreso tras el accidente que lo alejó de las pistas.

"Verte donde hoy estás me conmueve y me revuelca muchos sentimientos, me hace creer aún más que eres la definición perfecta de la palabra 'Milagro'. Eres extraordinario. Después de tantas cosas que has pasado, pero sobretodo cómo has afrontado cada una de ellas y has trabajado por lo que amas, me inspira, me hace sentir afortunada y sé que mereces esto y mucho más", manifestó.