El gesto y la sonrisa que delató a Nairo: pura felicidad en el Tour de Francia

Este viernes se llevó a cabo una atípica etapa del Tour de Francia donde los fuertes vientos de costado provocaron un corte en el pelotón de favoritos de la clasificación dejando grandes damnificados en tiempo a corredores importantes como Tadej Pogacar, Míkel Landa, Esteban Chaves, Enric Mas, Richard Carapaz y Bauke Mollema.

Nairo Quintana llegó junto a los primeros como Egan Bernal y Primoz Roglic, por lo que sin duda hubo satisfacción en el corredor colombiano que subió un puesto en la clasificación y salvó un día difícil en la ronda francesa.

“Fue un día difícil con este viento que partió al pelotón en varias partes a raíz de los ataques de fuerza orquestados por determinadas formaciones especializadas en estas condiciones climáticas. El equipo Arkéa-Samsic demostró ser fuerte durante esta etapa, que ofrece situaciones extremas. Warren, Connor y Kevin me protegieron perfectamente. Siempre me han colocado en una posición ideal para mantener un lugar entre los primeros del pelotón. Me recuperó y la llegada con el grupo que juega la victoria en esta 7 ª etapa que termina en Lavaur. Mis compañeros de equipo estaban realmente a la altura. Y una vez más me gustaría agradecerles su arduo trabajo en mi nombre”.

Luego de esas declaraciones, el colombiano se vio a pura sonrisa con los compañeros de su equipo cerca al bus de Arkea mientras hacía el clásico rodillo de recuperación muscular. Ahora se prepara para la llegada de los pirineos que seguirán haciendo hueco en la clasificación del Tour. El buen día y sin duda el ambiente en el equipo (comparado al que tuvo el año pasado en Movistar) han marcado a Nairo.

Por su parte, Emmanuel Hubert, director del Arkea, también dejó unas declaraciones tras la séptima fracción: “El equipo Arkéa-Samsic se ha portado muy bien en esta 7ª etapa del Tour de Francia 2020 nerviosa por el viento y la formación de bordillos que se derivan de él. Esta buena actitud de todos los corredores es, además, digna de elogio desde el inicio de la competición en Niza. Esta tarde estamos en vísperas de la primera etapa en los Pirineos. Nairo ocupa el 6º puesto en la clasificación general provisional de este Tour de Francia 2020. La montaña permitirá a los escaladores explicarse. Me gustaría saludar el comportamiento de nuestros dos líderes, Nairo y Warren. Terminaron por delante en esta etapa en la que muchos pilotos se vieron atrapados”.