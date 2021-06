Este viernes 18 de junio, el equipo Ineos confirmó su nómina definitiva para afrontar una nueva edición del Tour de Francia que arranca el próximo fin de semana y en el cual esperan ser protagonistas después del título del colombiano Egan Bernal en el Giro de Italia.

El equipo estará comandado por el ecuatoriano Richard Carapaz y junto a él estarán: Jonathan Castroviejo, Tao Geoghegan Hart, Michal Kwiatkowski, Riche Porte, Luke Rowe, Geraint Thomas y Dylan Van Baarle.

La nómina tiene una mezcla de ciclistas perfectos para la montaña y la clasificación general, así como con características para el sprint en las jornadas con final llano.

"We won’t win this Tour by sitting in the wheels. We have the team to make it a racers' race" - Sir Dave Brailsford



