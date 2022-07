"Estoy muy joven todavía": Nairo le respondió a los que cuestionan su edad

El Tour de Francia 2022 cumplió su primera semana de recorrido y ha mostrado el gran nivel en varios ciclistas. Nairo Quintana ha sido uno de los más regulares desde el primer día de la ronda gala.

Luego de 6 etapas, el boyacense se mantiene entre los primeros lugares a solo dos segundos de ingresar al top 10 de la carrera.

Para el jefe de filas del Arkea Samsic, su papel ha sido muy bueno. Luego de la jornada del jueves, el de Combita aprovechó para hablar sobre su actualidad e incluso dio un mensaje para quienes cuestionan su edad.

“Estoy muy joven todavía, (risas). Me siento bien, me siento bien. Estos años han sido de mucha preparación, momentos agridulces y bueno, esperemos que el cuerpo vaya yendo así hasta el final del Tour", dijo el ciclista en dialogo con Espn.

Y añadió: "Tengo buena condición y que la suerte nos acompañe. El equipo también ha hecho un gran trabajo”.

Finalmente remarcó: “La experiencia. No soy viejo y no me siento viejo, pero hay experiencia. Los años serán los viejos, pero no los instrumentos”.

Nairo se mostró bastante confiado en su desempeño en la competencia francesa. El boyacense espera mantener el ritmo para no separase de los favoritos y ganar tiempo cuando haya opción.

Los pedalistas del Tour afrontarán un reto importante el viernes 8 de julio con la primera etapa de alta montaña en la ronda gala.