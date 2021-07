Etapa 19 del Tour de Francia: recorrido y altimetría antes de la contrarreloj

El británico igualó con Merckx en la etapa de Carcasona, un récord que el belga tenía en solitario desde 1977.



Cavendish se ha concentrado, de nuevo ayudado por su equipo, en superar las etapas pirenaicas y no acabar fuera de control, para poder seguir sumando triunfos.



Si no lo consigue en Libourne, tiene una segunda oportunidad tras la contrarreloj, la más prestigiosa de todas, la llegada en los Campos Elíseos de París en último día, que tradicionalmente se decide al "sprint".



Una etapa que el británico asegura que le causa particular ilusión y que ya ganó, de forma consecutiva, entre 2009 y 2012.



Como guinda del pastel, Cavendish puede ganar el maillot verde de la regularidad, cuya clasificación lidera y que ya lució en París en 2011.



- Etapa 19: Mourenx - Libourne, 207 km



Salida: 12.30 horas (11.30 GMT)



Llegada prevista: 17.06 horas (16.06 GMT)



- Montaña:



Km 12. Cota de Bareille (4a), 1,9 km al 5,3 %.