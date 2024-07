Fernando Gaviria sueña con ganar en el Tour, pero tiene claro su principal objetivo

El colombiano Fernando Gaviria (Movistar) señaló tras lograr la quinta plaza en el esprínt de Saint Amand Montrond que desde el inicio de la temporada sabía que las llegadas masivas las tendría que gestionar en solitario, "pero sin nada que reprochar al equipo".

"Un esprint era lo esperado en una etapa como la de hoy, no hay nada que lamentar. Sin tener un tren es difícil ganar, pero lo estoy intentando. He estado cerca, pero no ha sido suficiente", señaló Gaviria.

El ciclista de La Ceja tendrá más oportunidades en las próximas jornadas, por lo que se muestra tranquilo y con confianza.

"Lo volveré a intentar, quedan muchas opciones, estoy tranquilo. Estoy solo en el esprint, pero el equipo lo planeó así desde principios de temporada, no hay nada que reprochar. Tanto el equipo como yo damos lo mejor, por lo que no podemos poner en riesgo a los compañeros", concluyó.

Objetivo de Fernando Gaviria

A pesar de que su principal objetivo es lograr una victoria, el colombiano Fernando Gaviria también tiene la misión de luchar por tener la mejor ubicación posibles en las etapas que finalicen al sprint en el Tour de Francia.

La idea es que Gaviria sume la mayor cantidad de puntos en el ranking UCI y de esta manera el Movistar se alejaría de los puestos de descenso de la categoría World Tour.