"Hizo la del Caballo Márquez": Los mejores memes tras el error de Philipsen en el Tour

La cuarta etapa del Tour de Francia 2022 confirmó l favoritismo de Wout Van Aert en las jornadas de terreno llano. El belga se alzó con el triunfo de la fracción y amplió la distancia como líder de la general.

Una de las imágenes de la jornada fue la 'inocentada' de Jasper Philipsen. El belga celebró la victoria de etapa sin darse cuenta que ya había un ganador. El momento quedó registrado en cámaras y le dio la vuelta al mundo.

En medio de la apretada definición el corredor del Alpecin no logró observar la ventaja de Van Aert y al cruzar la meta festejó como sí hubiera logrado el triunfo. Algunos de los ciclistas a su alrededor fueron los primeros en señalarle su error.

Sin embargo, las redes sociales no perdonaron al ciclista. Los memes no se hicieron esperar. Muchos los compararon con la celebración del Caballo Márquez hace una par de años cuando anotó un gol que no clasificaba a Millonarios, pero lo celebró a rabiar.

Otros se acordaron de situaciones similares con jugadores como Salah. Los internautas sacaron lo mejor de su creatividad para reaccionar al curioso episodio.

Los mejores memes tras el error de Philipsen en el Tour de Francia 2022