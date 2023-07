Movimientos en World Tour: anuncian el nuevo equipo de Fabio Jakobsen para 2024

El neerlandés Fabio Jakobsen, campeón de Europa, no continuará en el Soudal-QuickStep la próxima temporada y tratará de volver en 2024 al Tour de Francia con otro maillot, posiblemente el del DSM-Firmenich.

El velocista neerolandés, nacido en Gorinchem hace 26 años, ganador de 5 etapas en la Vuelta y 1 en el Tour, llegó al equipo belga hace 6 años, y no estará con el maillot actual en la "Grande boucle" de 2024, temporada en la que podría debutar en Francia la gran estrella del equipo, el campeón del mundo Remco Evenepoel.



Jakobsen comentó en la cadena NOS que, tras hablar con el patrón del equipo, Patrick Lefevere, su decisión de cambiar de equipo una vez que se abra la ventana de transferencia del ciclismo profesional el 1 de agosto.



"Hablé con Patrick en el Tour en el autobús. Al final de la conversación, nos abrazamos. Pero desafortunadamente, no puedo quedarme, tengo que buscar otro equipo", dijo Jakobsen.



El campeón de Europa sufrió una dura caída en la cuarta etapa que ha lastrado hasta la jornada de descanso, pero espera tener más oportunidades antes de París.



Otro velocista del equipo, Tim Merlier, tiene contrato hasta finales de 2025 y podría ser el único esprinter de la escuadra y centrarse en ganar etapas en el Giro o la Vuelta.

"Tim Merlier está aquí por tres años, así que si me quedo otros dos años, tendría que compartir con Remco y con otro velocista de primer nivel. Quiero ir al Tour y correr, lo que no sucederá en los próximos años en Soudal-QuickStep", zanjó Jakobsen.