Kamna recordó a su verdugo Daniel Martínez tras ganar la etapa 16 del Tour

El alemán Lennard Kamna, ganador de la decimosexta etapa del Tour de Francia, aseguró que no quería otro esprint como el que perdió el pasado viernes en el Puy Mary contra el colombiano Daniel Martínez, por lo que decidió atacar en la subida al ecuatoriano Richar Carapaz.



"He visto que flaqueaba un poco y he decidido atacarle. Sabía que en la bajada y en el llano podía ganarle tiempo y no quería jugármelo todo otra vez al esprint", dijo el ciclista del Bora.

"Estaba muy decepcionado en Puy Mary, pero gané en confianza y continué luchando, mantuve el espíritu ofensivo y como tenía fuerzas he querido ir solo para que no se repitiera lo del Puy Mary", agregó.



Kamna aseguró que el plan de su equipo era que se metiera en la escapada su compañero Peter Sagan, que lucha por el maillot verde de la regularidad, pero que al no hacerlo tenía una buena opción de ganar la etapa y fuerzas para conseguirlo.

"A partir de mañana volveremos a trabajar para Peter. El objetivo es ganar ese maillot", comentó.



Excampeón júnior contrarreloj, el alemán aseguró que hace tiempo que no prepara esa disciplina, pero dijo que se ve como un corredor de vueltas por etapas, aunque todavía desconoce si su grado de recuperación le permite optar a las de 3 semanas.