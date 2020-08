Kruijswijk cuenta por qué no irá al Tour de Francia con el Jumbo

Steven Kruijswijk fue confirmado como baja del Jumbo Visma, escuadra que será rival principal del Team Ineos de Egan Bernal en el próximo Tour de Francia. El holandés sufrió un fuerte golpe en su hombro tras una caída fuerte en el pasado Critérium del Dauphiné.

El corredor decidió explicar por qué se determinó su no participación en la 'Grand Boucle' que iniciará el próximo 29 de agosto.

With dissatisfaction, but sense of reality we’d like to share Steven Kruijswijk’s announcement⤵️ pic.twitter.com/vnZQMgZr55