"Las motos no se quitaron": Pogacar justificó la batalla perdida con Vingegaard en la etapa 14

La etapa 14 del Tour de Francia 2023 sin duda ha sido la más emocionante de esta edición de la Grande Boucle y una de las mejores de los últimos años. Y es que más allá del recuerdo que generará la victoria de Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), lo de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard fue una batalla de 'tú a tú', donde el danés sacó un segundo más de ventaja.

Sin embargo, es innegable que las motos encargadas de transportar a los fotógrafos incidieron -seguramente sin proponérselo- en favor de Vingegaard, pues a escasos metros de la finalización del último puerto de montaña, impidieron un ataque -difícil de responder- de Pogacar.

¿Qué dijo Pogacar sobre las motos que no lo dejaron atacar a Vingegaard en el Tour de Francia?

Es por ello que una vez finalizado el recorrido, el esloveno habló con los medios de comunicación, y pese a que mantuvo la calma, sí dejó ver la frustración que le generó el hecho, apuntando que "las motos no se quitaron. Ha sido como tirar un cartucho al agua".

"Jonas estaba fuerte y no he podido dejarle. Lo he vuelto a intentar en el tramo final del último puerto pero no ha podido ser", dejó saber el corredor quien viene de recuperarse de una lesión de muñeca.

Eso sí, el líder del UAE afirmó que volverá a intentarlo (descontarle a Vingegaard), sin pasar por alto que "es duro dejar a Jonas, los del Jumbo han hecho un buen trabajo".

Por último, y viendo la situación desde una perspectiva más amable, Tadej Pogacar dijo que "ha sido un buen día, las bonificación habría sido formidable, o ganar la etapa, pero si hago balance, me he sentido bien, hay cosas positivas. El equipo ha sido muy fuerte. Podemos tener confianza para el futuro, estoy convencido de que este Tour va a ser muy ajustado".