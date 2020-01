El año inició bien para Nairo Quintana con la confirmación del Tour de Francia, carrera que invitó al Arkea-Samsic para ser parte de la ronda gala en la edición 2020. De esa manera, el colombiano podrá estar en la competencia más importante del calendario internacional después de dejar las filas del equipo español Movistar.

Aunque hubo incertidumbre, se despejaron las dudas respecto a las opciones que tenía el actual equipo del boyacense para tomar la partida en la ‘grande boucle’. Días atrás estuvo en entredicho la posibilidad, luego que a la formación bretona tampoco le fuera renovada su licencia Profesional Continental, algo así como la segunda división.

Pero el Tour de Francia ha hecho el anuncio oficial y Nairo Quintana disputará su séptima ronda gala de manera consecutiva. Cabe recordar que el corredor de 29 años fue subcampeón en dos ocasiones, y tercero en otra, cuando integraba las filas telefónicas, teniendo como principal rival al británico Chris Froome con el SKY.

Ahora bien, además del Tour, Quintana podrá estar, también como invitado, en otras tres carreras importantes del calendario y que hacen parte del circuito de competencias previas a la máxima cita del año. La París-Niza, la Vuelta a Cataluña y el Criterium Dauphiné confirmaron la invitación al Arkea para integrar el pelotón.

⭐ Teams #ParisNice 2020 ⭐



The following teams will participate in #ParisNice 2020:



➡ The 19 UCI WorldTeams. 🌍



➡ Team 🇫🇷 @TDE_ProCycling, first UCI ProTeam in 2019.



➡ 🇫🇷 @NIPPO_Delko_OP_ and 🇫🇷 @Arkea_Samsic are awarded with a wildcard by the organizers. — Paris-Nice (@ParisNice) January 7, 2020