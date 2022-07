"Lo bajan a pedradas": Nairo perdió la paciencia por críticas a Daniel Martínez

Previo a la etapa 10 del Tour de Francia, Nairo Quintana no tuvo filtro y reaccionó por las críticas que ha recibido Daniel Martínez (Ineos) tras descolgarse en la general.

El líder del equipo Arkea fue drástico con sus opiniones a la hora de explicar la situación del corredor de Soacha, quien hasta el domingo hacía parte del 'top' 10.

"Lamentablemente, a veces las cosas no se dan como uno quiere y se lucha por estar hasta el último momento", comenzó diciendo Nairo sobre la situación de Daniel Martínez en el Tour de Francia.

Y añadió: "Veíamos a 'Dani', quien estaba enfermo, pero aún así insistió por seguir, cuando somos humanos y nos duele también. Si no se puede, pues no se puede".

Finalmente, Quintana cuestionó las opiniones alrededor del ciclista del Ineos a quien se le veía con posibilidades de ser protagonista en la parte alta de la general.

"Eso no quiere decir que 'Dani' no esté capacitado para hacer las cosas. En un momento dijeron que con él sí nos lo ganábamos y como cedió en una etapa, entonces ya dicen que no vale; tenemos que saber transmitir para que no crezcan con aplausos al corredor y luego lo bajen a pedradas", manifestó Nairo Quintana.

¿Cuándo se acaba el Tour de Francia 2022?

Tras el inicio de la segunda semana, los corredores perfilan lo que será el remate de la carrera, la cual terminará el próximo 24 de julio en París. La penúltima fracción será una contrarreloj individual, la cual dictará sentencia respecto al campeón.