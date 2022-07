“Me tocó a punta de experiencia": Nairo reveló la clave para mantenerse en la pelea por el podio

El Tour de Francia 2022 se encuentra llegando a la semana de definición. La ronda gala ha vivido 14 jornadas de recorrido y espera por llegar a los Alpes para sentenciar los ganadores de cada una de las camisetas.

Para lo que tiene que ver con la general, Nairo Quintana permanece sexto a 04.15 de líder Jonas Vingegaard. El pedalista boyacense se mantuvo por una jornada más en la lucha por llegar al podio de la competencia. Nairo sigue soñando con ver la bandera colombiana en el top 3 en Paris.

Tras una fracción, el jefe de filas del Arkea Samsic comentó que se sintió "solo" en la exigente etapa que tuvo llegada en Mende, allí en los metro finales Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar demostraron "estar un punto adelante del resto".

"He estado solo en una etapa complicada como esta. Se ha visto otra vez que Vingegaard y Pogacar se desgastan entre ellos, y se trata de que al resto no nos saquen demasiado de punto. Yo tengo que llegar con los de mi grupo y toca tirar de la experiencia, buscar mis opciones y defenderme", dijo el ciclista colombiano.

Quintana apuntó que Vingegaard y Pogacar están a otro nivel respecto al resto. El boyacense fue incisivo en resaltar el estado de forma del danés y el esloveno.

"Van a un punto largo de velocidad por delante del resto, ellos son más jóvenes y no piensan en qué puede pasar mañana , sin embargo nosotros tenemos que regular los esfuerzos. Yo me sentí bien, pero no para ir con ellos", señaló el boyacense en dialogo con los medios.

Por ahora, Nairo espera seguir buscando alternativas para acercarse a los primeros tres cajones de la general. La próxima etapa será en terreno llano y podría ser una jornada de transición para los favoritos.