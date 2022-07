Sablazo de Rigo en el Tour: “No se pueden comer ese cuento de vivir sabroso”

Rigoberto Urán, fue uno de los ciclistas más destacados en la jornada 14 del Tour de Francia 2022. Aunque no logró ser el ganador de la fracción, Rigo estuvo en la fuga del día y llegó a 01:17 del ganador Michael Matewws.

El mejor corredor colombiano en la etapa del Tour de Francia de este sábado con final en Mende, afirmó en la meta en el aeródromo que el ciclismo "es como la vida, todos los días hay que lucharla".

Durante sus declaraciones tras la jornada sabatina, el paisa dijo: "El ciclismo es como la vida, todos los días hay que lucharla y lo más importante es tener ambición", pero antes de eso, Rigo aprovechó para enviar un mensaje con un tinte particular.

En medio de sus declaraciones Urán dijo puntualmente: "No se pueden comer ese cuento de vivir sabroso". Una frase que hace referencia al lema de la campaña política del Presidente Gustavo Petro. Un 'sablazo' del paisa que aprovechó para usar la frase como un llamado a no relajarse en el Tour..

Luego, el antioqueño hizo referencia a su especialidad, el ciclismo: "Obviamente uno se fija unos resultados a veces no se dan, pero por eso no se puede uno rendir, hay que tirar siempre para adelante", declaró el corredor del Education First, undécimo en la línea de meta y presente en la escapada de una etapa que ganó el australiano Michael Matthews.

"Hoy éramos tres corredores (del equipo) los que estábamos ahí buscando la etapa, y ya vieron,, Alberto (Bettiol) se la jugó muy bien al final, desafortunadamente se pierde una etapa pero lo más importante es intentarlo", añadió Urán, 28º en la general a más de 59 minutos del líder Jonas Vingegaard.

Urán calificó la segunda semana de "muy dura, mucho calor, los Alpes, muy cansado, pero es el Tour de Francia, mucha calidad", y sobre los Pirineos, que se presentan a mediados de la semana que viene afirmó encontrarse "bien, falta ese puntico todavía, pero vamos bien".