Mikel Landa encabeza la lista del Bahrain para el Tour de Francia

El español Mikel Landa llevará los galones en el Bahrain McLaren del Tour de Francia que comienza el día 19 en Niza, en el que también están incluidos los Pello Bilbao y Rafa Valls.



Mire acá: Capitán de ruta del INEOS ratifica a Egan como el único líder para el Tour de Francia



Landa, cuarto en el Tour de 2017 y ganador de etapas en Giro de Italia y Vuelta a España, tratará de llevar a su equipo a un puesto de honor en la "Grande Boucle", rodeado de un equipo pensado para luchar por la general.



Junto a Landa tomarán la salida del Tour Wout Poels (HOL)), Pello Bilbao (ESP), Damiano Caruso (ITA), Rafael Valls (ESP), Marco Haller (AUT), Matej Mohoric (ESL) y Sonny Colbrelli (ITA).



"El Dauphiné y la Vuelta a Burgos fueron carreras difíciles y ensayos oportunos para el Tour de Francia. Comenzaré este Tour en muy buena forma y estoy muy motivado por cómo me siento y por la calidad de mis compañeros de equipo que me apoyarán en la carretera. Juntos, como equipo, podemos lograr mucho".



Rod Ellingworth, director del equipo, mostró su optimismo ante el próximo Tour y vislumbra una gran luchar por las posiciones del podio.



Puede ver: Ineos anunció oficialmente al reemplazo de Chris Froome



"El Tour de Francia es el momento más importante del año en el ciclismo y me enorgullece decir que todo el equipo ha hecho un gran trabajo preparándonos para el Tour; estamos donde debemos estar y soy optimista sobre lo que podemos lograr".