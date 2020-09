Nairo Quintana cuenta por qué se fundió en pleno ascenso de la etapa 15

El colombiano Nairo Quintana, que perdió casi 4 minutos en la decimoquinta etapa del Tour de Francia, aseguró que sintió las secuelas de la última caída que sufrió pero que limitó las pérdidas gracias al equipo y al orgullo.

"Sabía que sería difícil resistir en esta etapa con el encadenamiento de dificultades hasta la cima del Grand Colombier. Traté de hacerlo, pero la segunda caída que sufrí fue muy dura, porque íbamos muy deprisa. Me ha provocado muchos dolores. Pensaba que podía soportarlo, pero al final una caída es una caída", dijo el jefe de filas del Arkea.



Quintana, que ahora es noveno a 5:08 del esloveno Primoz Roglic, aseguró que tratará de recuperarse "y terminar este Tour lo más alto posible".



"Con mi orgullo he llegado a lo más alto (...) El trabajo de todo el equipo ha sido fundamental", dijo Quintana, que agradeció especialmente al francés Warren Barguil que le ayudara para no perder más tiempo.

Entretanto, el esloveno Tadej Pogacar se impuso en la cima del Grand Colombier en la decimoquinta etapa del Tour de Francia por delante de su compatriota Primoz Roglic, que afianzó su maillot amarillo, mientras que el colombiano Rigobergo Urán alcanzó la tercera plaza de la general.

El joven esloveno sumó su segunda victoria en su primera participación del Tour por delante del líder de la carrera y del australiano Richie Porte y del colombiano Miguel Ángel López, el mejor de los ciclistas de su país en la jornada de este domingo, en la que naufragaron el defensor del título Egan Bernal y Nairo Quintana.



Gracias a las bonificaciones, Pogacar, de 21 años, recortó 4 segundos a Roglic, que tiene ahora una renta de 40 sobre su joven compatriota.