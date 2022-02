Nairo Quintana no se rinde: explica por qué puede aspirar al podio del Tour de Francia

Nairo Quintana lucha por seguir brillando en el ciclismo mundial. El colombiano quiere aprovechar que el Arkea tiene el aval para participar en cada una de las grandes competencias del World Tour y así participar en varias carreras importantes, más allá de la 'Grande Boucle'.

No obstante, respecto al Tour de Francia, Quintana no piensa en otra cosa que no sea el intentar pelear por un podio en esta carrera, teniendo en cuenta las fortalezas de su equipo y lo que él puede dar en la cita.

Pero ¿qué tipo de podio desea el boyacense? Él es consiente y sabe que lucharle mano a mano a Primoz Roglic y Tadej Pogacar en la clasificación general será una tarea muy difícil, casi que imposible. Por ende, su meta ahora iría por la camiseta de pepas de la montaña y ganar etapas cruciales de la 'Grande Boucle'.

Asimismo, Quintana admitió que en todo aspecto intentará evaluar "la mejor opción para el equipo"; es decir, que si el Arkea lo necesita de gregario o de capo, él está dispuesto a asumir este nuevo reto.

Nairo, que ha sido tres veces podio del Tour (dos segundos puestos y un tercero), además de ganar el Giro y la Vuelta a España, ahora se enfocará a reinventarse en el pelotón, pero eso sí, buscando la gloria.