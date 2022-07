Nairo revela la dureza el Tour de Francia en la etapa 13: "hubo mucho desgaste"

A pesar de que parecía tranquila, la etapa 13 del Tour de Francia resultó estresante para el pelotón de ciclistas teniendo en cuenta las altas temperaturas, los vientos de costado y el fuerte ritmo con el que se rodó.

Nairo Alexander Quintana (Arkéa Samsic) se mantiene como el mejor colombiano en la clasificación al ser sexto a tres minutos y 58 segundo del líder, el danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma).

Tras la jornada, Quintana explicó que en ningún momento hubo tranquilidad y desde los primeros kilómetros se fue a tope en el grupo principal.

"No fuimos ni un minuto tranquilos. Desde la salida fue a tope. En la televisión no se ve, no parece, pero fue un día de mucho desgaste", afirmó.

El colombiano detalló que no se puede descuidar en ninguna jornada porqué sufriría daño en la clasificación general.

"Si te descuidas son días que puedes llegar ahí, pero van haciendo mucho daño y nos damos cuenta que son días que la gente dice es un poco plana y se va tranquilo, pero si se desconecta la cabeza el resultado será el doble de duro".

Finalmente, Nairo Quintana lamentó la baja de Warren Barguil, quien se retiró del Tour de Francia tras resultado contagiado de coronavirus.

"Era una ficha clave para nosotros y esperamos seguir concentrados haciéndolo bien"