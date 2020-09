Nairo reveló sus terroríficas heridas en el Tour: "somos la raza colombiana"

Este sábado se llevó a cabo la penúltima etapa de un atípico Tour de Francia 2020 que dejó como sorpresivo ganador al esloveno Primoz Roglic y que dejó un agridulce balance para el ciclismo colombiano por el retiro de Egan Bernal y las duras lesiones de Nairo Quintana.

Precisamente, el colombiano del Arkea Samsic fue uno de los más damnificados tras sufrir tres durísimas caídas que lo complicaron físicamente y le costó en el ascenso al Grand Colombier. A partir de ahí, desfalleció y cayó hasta la posición 17 de la clasificación general.

Nairo, líder del Arkea, nunca puso excusas a su mala situación física, pero este sábado quiso mostrarles a sus fanáticos las escalofriantes heridas en su cuerpo con las que ha convivido a lo largo de toda la competencia y por las que se siente orgulloso de llegar a París.

"Después de las tres caídas no me he podido recuperar demasiado. Los dolores siguen, pero continúo representando a mi país a pesar de todo", señaló el ciclista del Arkea en un video a través de sus redes sociales donde mostró sus heridas.

Este Tour me enseñó que a pesar de los duros golpes, no nos podemos rendir, que pedaleando con el corazón y la fuerza de todos los colombianos llegaré a París.@LeTour @Arkea_Samsic pic.twitter.com/RzMTlRN6ye — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) September 19, 2020

"Sigo representando esa raza colombiana que se levanta día a día trabajar sin importar si hay sol o lluvia, eso somos los colombianos; eso es lo que nos han dejado nuestros ancestros y aquí estoy yo para llegar a París y representarlos con la frente en alto".

Después del Tour de Francia, Nairo Quintana representará a la Selección Colombia en el Mundial de ciclismo de ruta que se hará en Italia el 27 de septiembre y a partir de ahí su calendario es una incógnita. No irá al Giro de Italia ni Vuelta a España, pero sí estaría en varias clásicas de la temporada.