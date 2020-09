Supermán López: qué pasó en la contrarreloj y la desilusión al final

El colombiano Miguel Ángel "Supermán" López (Astana) se quedó sin podio en la contrarreloj y pasó al sexto puesto de la general, un resultado que acepta con resignación, admitiendo que "he fallado al final".

"Es el primer Tour, soñaba con el podio y tenía ilusión. Lo importante es que peleé hasta el final, pero siempre alguien tiene que perder y hoy me tocó a mi", dijo en meta.

El ciclista boyacense, de 26 años, fue tercero en el Giro y la Vuelta de 2018 y aspiraba a completar el círculo con otro podio en el Tour, pero el escalador que ganó en el Col de la Loze se hundió contra el crono, su bestia negra.

"Ha sido una crono difícil, para mí un día complicado, no me sentí bien al final. He llegado cansado, lo hice bien y estoy contento en general, pero hoy he fallado".

"Supermán" aceptó la derrota, amarga al producirse con contundencia el última día de competición real. Pasó de la tercera a la sexta plaza, superado por el australiano Richie Porte y los españoles Mikel Landa y Enric Mas.

"Lo intenté, siempre hay que llegar a jugar la final, como si fuese un partido de fútbol, pero siempre hay un perdedor y he fallado. Los demás han sido mejores, Hay que aceptarlo".