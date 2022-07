Pogacar avisa a Vingegaard con final explosivo en la etapa 14 del Tour de Francia

El esloveno Tadej Pogacar, segundo de la general del Tour de Francia, aseguró que la etapa de este sábado, con final en Mende, "será explosiva", aunque no desveló si tratará de recuperar tiempo al líder, el danés Jonas Vingegaard.

"No he subido nunca esa pendiente, pero la he visto en vídeo y parece muy buena. Será explosiva. Creo que ofrece oportunidades de hacer la etapa interesante, pero no sé si la batalla será entre los que buscamos la general", dijo el ciclista del UAE.

Pogacar se mostró satisfecho de la jornada de este viernes, en la que hubo tablas entre los pretendientes a la general.

"De nuevo fue una etapa muy rápida, pero todo ha ido muy bien. Hacía mucho calor, pero las piernas respondieron", dijo.

El esloveno afirmó que el paso de la alta montaña a terreno más llano no fue un problema para él.

"No me ha costado el cambio. Fue una etapa exigente pero todo va bien", dijo.