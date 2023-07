Pogacar encontró la cura para reponerse de la 'peinada' que le dio Vingegaard: "estaba muy afectado"

El esloveno Tadej Pogacar aseguró que ha comenzado a superar el bache moral provocado tras el desfallecimiento que sufrió en el Col de la Loze, que le dejó sin apenas opciones de luchar por el maillot amarillo del Tour, y agradeció el apoyo que ha recibido en el seno del pelotón.

"He dormido bien, al fin de cuentas la jornada terminó bien, pude recuperarme. Es verdad que estaba muy afectado, pero todo el mundo me ha animado en el pelotón. Ha sido bueno tener un día un poco más tranquilo", afirmó el ciclista del UAE.

Pogacar, ganador de las ediciones de 2020 y 2021 y segundo el año pasado, está ahora a 7.35 minutos del líder, el danés Jonas Vingegaard, a falta de dos etapas para el paseo triunfal del ganador por los Campos Elíseos.

El esloveno indicó que pese al desfallecimiento que sufrió ha recibido muchas muestras de cariño.

"No puedo creer todo el apoyo que recibo. Ayer en la subida había miles de personas que me animaban. Luego llegó mi familia, mi novia, la gente del equipo. Estoy agradecido a todos los fans que me dan su apoyo", aseguró.