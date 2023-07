Sale a luz el verdadero motivo por el cual Pogacar se habría fundido en el Tour de Francia

Allan Peiper, expreparador de Tadej Pogacar en el UAE Emirates, asegura que la pérdida de tiempo del esloveno en la contrarreloj del pasado martes se debió a varios factores: "Parecía enfermo y no fue el que todos conocemos", y además sugiere que en los días de descanso "hay que pedalear fuerte".

Peiper, ex preparador del esloveno en el UAE y uno de los artífices de las primeras victorias de Pogacar en el Tour, trabaja ahora con el Jayco-AlUla. En su análisis de la contrarreloj, Peiper destaca en Sporza "gran actuación de Jonas Vingegaard, pero no tiene una explicación concreta de la diferencia que hubo entre ambos favoritos del Tour, a 1.38 minutos.

"No lo vi bien desde el principio y en la última subida no vi ninguna mueca ni expresión en su rostro. Tadej parecía un poco enfermo. No sé. Había algo. Este no era el Tadej que conocemos", dijo.

Según Peiper, muchos se habrían dado cuenta de que Pogacar tenía un herpes labial.

"Lo vi hace unos días. Eso podría ser un signo de menor resistencia", afirma.

El expreparador también comentó que anteriormente, vio a Pogacar "vulnerable en la última parte del Joux Plane el pasado sábado.

"Vingegaard no había visto ese detalle y Tadej se libró bien, pero hombre contra hombre en la bicicleta de contrarreloj, eso no miente. Al que vimos en la crono no es Tadej. Estaba pálido pálido. Tal vez fue un mal día o tal vez no digirió el día de descanso del lunes", reflejó en Sporza.

Según Allan Peiper, "Tadej tiene que pedalear durante un día de descanso. Hay que mantener en marcha un motor tan grande. Si no hace eso lo suficiente, lo pagará en efectivo en la primera etapa después de un descanso.

Peiper descartó que la derrota de Pogacar en la crono se debiera, en absoluto, al cambio de bicicleta para el ascenso final

"No fue una mala elección y ciertamente no fue la causa de esa derrota. No puedes culpar a eso por la derrota", concluyó.