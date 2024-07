Pogacar está listo para "etapa crucial" en el Tour de Francia

El esloveno Tadej Pogacar aseguró que la crono de este viernes, 25 kilómetros entre Nuits-Saint-Georges y Gevrey-Chambertin, "será crucial" para los aspirantes a la general del Tour de Francia.

"Tengo ganas de ver cómo están las fuerzas en esa etapa", dijo el ciclista el UAE tras el final de la sexta jornada de la ronda gala.

Lea también: Tour de Francia 2024: colombianos en la general tras la etapa 6

Pogacar, que lidera la general con una renta de 45 segundos sobre el belga Remco Evenpoel y de 50 con respecto al danés Jonas Vingegaard, afirmó que la contrarreloj de este viernes "clarificará las fuerzas que tiene cada uno".

El esloveno comentó que superó sin problemas la sexta etapa, que definió de "nerviosa y estresante".

"Es verdad que no era muy larga, pero en todo momento parecía que podía pasar algo", afirmó.

Le puede interesar: [Video] Emocionante esprint con el que se definió la etapa 6 del Tour de Francia

Pogacar estuvo en un momento aislado en un grupo de cabeza mientras todos sus compañeros se quedaron en un corte que no duró muchos minutos.

"No estaba preocupado, sabría que no tardaría en cerrarse el hueco, no se daban las condiciones para llegar cortados a meta. Aunque siempre es mejor que estemos todos en la parte alta", señaló.