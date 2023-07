Pogacar reta a Vingegaard previo a la etapa 13 del Tour: "La última vez que subí, gané"

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), segundo en la general del Tour de Francia a 17 segundos de Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), dijo sentirse preparado para afrontar este viernes el Grand Colombier, donde ya se impuso en 2020 .

"Se trata de una gran ascensión, si las piernas me responden podre atacar, si no, trataré de no perder tiempo. La etapa no dura excepto la subida final, será difícil y la afrontaré a fondo. La última vez que subí gané y estoy deseando volver", dijo Pogacar en la meta de Belleville-En-Baujolais.



Respecto a la etapa de este jueves, en la que se impuso el español Ion Izagirre, Pogacar destacó su dureza, pero admitió que guardó fuerzas para el Grand Colombier, teniendo en cuenta que todo apunta a un espectáculo junto a los otros escaladores del pelotón.



"He tratado de guardar fuerzas durante la etapa para poder utilizarlas los próximos días. Ha sido durísima, y sabía que cualquier movimiento equivocado significaba un gasto de energía que luego echaría de menos en las siguientes etapas", señaló.



El doble ganador del Tour de Francia se involucró en los instantes iniciales de la etapa para evitar algunas escapadas peligrosas para la general.



"Me he centrado en evitar que se marcharan escapadas peligrosas. Hubiera sido genial poder meter a Adam Yates en la fuga, porque de esa forma el equipo podría haber corrido con más tranquilidad", concluyó.

Cabe recordar que la de este viernes 14 de julio será una de las etapas caves de la Grande Boucle 2023, más no la más importante, pues durante la última semana de competencia habrá algunas jornadas 'rompepiernas', en donde definitivamente se marcará el camino del campeón.