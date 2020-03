"Quiero ser optimista": Egan Bernal anhela que se corra el Tour de Francia

Egan Bernal, actual campeón del Tour de Francia, asegura que quiere ser “optimista” respecto a la realización del Tour de Francia en medio la crisis que atraviesa el planeta por culpa de la pandemia. El pedalista, que se encuentra en Zipaquirá, cree que si la competencia se lleva a cabo, esta, inevitablemente, será aplazada.

“En este momento es muy difícil saber si se hará el Tour de Francia por cómo están las cosas en este momento. Yo espero que las cosas mejoren y quiero ser optimista. Espero que el Tour de este año lo realicen, no sé si en las fechas originales porque todos los eventos se están aplazando y no sé si para esas fechas de julio la situación esté normal y controlada”, dijo Bernal en Centro Deportivo de Antena 2.

“Muchos corredores no van a llegar en la condición real y al ciento por ciento. Hay muchos ciclistas que no podemos entrenar, mientras que en unos países europeos ya lo están haciendo. Lo más prudente es que se pudiera correr. Con dos semanas de entrenamiento serviría. Me siento bien, claramente llevo mucho tiempo sin entrenar como debo”, agregó el campeón del Tour de Francia.

“Muchos corredores han tenido que cambiar su día a día por el coronavirus y estamos tratando de mantener la forma física con el rodillo, pero no es lo mismo que estar en carretera sobre la bicicleta. En este momento es cuestión de tener tranquilidad e intentar hacer las cosas bien, pero tampoco volverse loco entrenando siete horas en el rodillo porque en este momento no se sabe qué pasará con las carreras”, reiteró el líder de del equipo Ineos pensando en el futuro inmediato.