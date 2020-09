Rigoberto Urán no se rinde: "Lucharé hasta el final"

El colombiano Rigoberto Urán, que este miércoles perdió la tercera plaza del Tour de Francia, reconoció que fue una jornada difícil, pero prometió lucha "hasta el final".



"Ha sido una etapa muy dura hoy y la parte final de la subida fue complicada, pero hice lo que siempre hago, e intenté hacerlo lo mejor que pude hasta la meta", señaló el ciclista del Education First.

Mire acá: Nairo y su calvario en el Tour: "es uno de los días más difíciles de mi vida"



"Hemos perdido bastante tiempo, pero seguiremos luchando hasta el final, como siempre. Mañana va a ser otra etapa difícil, todo puede volver a cambiar. Tengo que intentar recuperarme y volver a darlo todo", agregó.



Urán entró a 1.59 de ganador de la etapa, su compatriota Miguel Ángel 'Supermán' López, que ocupa ahora el tercer puesto de la general.



El segundo de la edición de 2017 es ahora sexto de la general a 3.24 del líder, el esloveno Primoz Roglic. El podio lo tiene a casi 2 minutos.

El colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López (Astana) desplegó las alas en el Col de Loze para conseguir su primera etapa en el Tour de Francia y saltar a la tercera plaza de la general, en la que reforzó el maillot amarillo el esloveno Primoz Roglic (Jumbo) y Valverde entró en el top 10.



López (Pesca, Boyacá, 26 años), debutante en el Tour, fue el más fuerte entre los favoritos, que solo aparecieron al final del ascenso, y con un sólido ataque a 3 kilómetros de la cima logró llegar en solitario haciendo inútil la persecución de Roglig y Tadej Pogacar, segundo y tercero a 15 y 30 segundos respectivamente.

Puede ver: Landa se desinfló en el día clave: "No solo no he podido con el Jumbo, tampoco con el resto"



Estrenó su palmarés en el Tour en una cima inédita, en una decimoséptima etapa considerada como la reina del Tour 2020, que salió de Grenoble y llegó a 2.300 metros de altitud, al Col de la Loze, tras recorrer 170 kilómetros.



El latigazo de López disgregó el grupo de la general. Richie Porte llegó con Kuus a 59 segundos, Enric Mas a 1.12, Mikel Landa a 1.20, Urán a 1.59 fue desalojado del tercer puesto del podio y Alejandro Valverde pasó por meta a 2.48.