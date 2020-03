Rigoberto Urán, sobre no correr el Tour: “Primero está la salud, después el negocio y las carreras”

En el especial de Centro Deportivo de Antena 2, Rigoberto Urán analizó el panorama del ciclismo mundial y si ve coherente que se realicen carreras como el Tour de Francia, teniendo en cuenta el presente del mundo. Además, contó cómo se está entrenando.

“Estamos en la casa cumpliendo lo que dice el gobierno de estar encerrados. Primero está la salud y luego el negocio, las carreras, Juegos Olímpicos, Tour de Francia. Seguimos cuidándonos, esperando que se supere esto”, dijo Urán.

Mire acá: "Quiero ser optimista": Egan Bernal anhela que se corra el Tour de Francia

Para el ‘Toro’ de Urrao, es conveniente que las personas tomen en cuenta la importancia de cuidarse; ahora, sobre el futuro del año deportivo, lo ve complicado, pero confía en que todo a nivel de salubridad se supere en el mundo.

“Es un tema delicado, esperamos que esto se solucione rápido e iniciemos nuestra temporada en junio o julio y poder correr el Tour de Francia para que retome la temporada. Ya vimos lo que pasó con los Juegos Olímpicos que se postergaron para el próximo año. Por parte del equipo hemos recibido entrenamientos en casa, esperar con lo que pueda pasar”, indicó.

Respecto a que le ha comunicado el equipo Education First a él y a los demás ciclistas sobre lo que vendrá en el calendario y el posible aplazamiento de la ‘Grand Boucle’, contó que no es mucha la información que se maneja, hay total hermetismo en torno a si se realizará la carrera francesa o no.

“No se ha dicho nada con el Tour de Francia, nosotros no tenemos ninguna información; tenemos la misma que ustedes tienen. Los equipos nos dicen que nos mantuviéramos en casa cuidándonos”, resaltó y mencionó que en otros países sí se permite a los ciclistas entrenar en carretera. “Hay un poco de desventaja porque en Bélgica e Inglaterra si dejan salir a los ciclistas a entrenar en carretera, en cambio acá en Colombia no. No es lo mismo preparar un Tour de Francia en un simulador, que en carretera”, agregó.

Asimismo, Rigoberto Urán comentó cómo era su planeación en esta primera parte de temporada y aseguró que si el Tour no se corre sería un duro golpe a nivel económico para el deporte.

Puede ver: Para Sergio Higuita “el Giro de Italia se cancela”; el colombiano no escondió su preocupación

“Habíamos hecho ya una planificación. De hecho, cuando terminó el Tour Colombia iba a correr unas carreras, Tour de Francia y Olímpicos, pero ahorita no sabemos lo que pasará. Yo diría que, si se cancelan todas las carreras en este año, sería un golpe muy duro para el ciclismo mundial. Si no hay Tour de Francia, las carreras principales, pues complicado. Lo que esperamos es que esto se pueda solucionar rápido”, puntualizó.

Finalmente, sobre la parte psicológica y cómo le afecta a él y a otros corredores este parón, Urán comentó que es más difícil para quienes estaban en un gran momento. “Yo venía en un momento de recuperación y un parón como estos, dentro de lo malo me beneficia un poco, pero por ejemplo Sergio Higuita y Nairo Quintana, que venían en un gran momento, pues es difícil; eso molesta un poco, aunque si se ve por qué se da esta decisión, es entendible. No sabemos cuándo se va a reactivar el ciclismo, no sabemos nada”, concluyó.