Roglic, ilusionado con el inicio del Tour de Francia

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), ganador de la Vuelta a España 2019, se encuentra "ansioso" por disputar el Tour de Francia, su gran objetivo del año, en el que vaticina que "habrá mucha improvisación".

Mire acá: Primoz Roglic tiene dudas de correr el Tour de Francia

"No puedo esperar para ir al Tour de Francia, no veo el momento de que llegue. Habrá mucha improvisación, veremos cómo funciona, pero es bueno que haya un nuevo calendario. Ahora podemos trabajar de acuerdo con eso", subrayó.



Aunque mantiene alguna dudas sobre el retorno de las carreras, Roglic espera que finalmente tanto el pelotón como la afición puedan protagonizar el Tour 2020.



"Espero que el Tour tenga lugar, pero no depende de mí decidir si la carrera debe continuar. Siempre tienes que imaginar lo mejor y sería genial si la gente pudiera disfrutar de la carrera", señaló.



El número uno del mundo no pudo participar en la carrera virtual organizada por su equipo debido a problemas técnicos, pero se refirió a la situación que se vive en Eslovenia en estos momentos en relación a su puesta a punto.

Lea aquí: Primoz Roglic alaba a Egan con un buen pálpito para el Tour de Francia



"Las cosas están mejorando cada vez más. Podemos entrenar fuera, las tiendas están abiertas nuevamente y la gente vuelve a trabajar. Espero que todo vuelva a la normalidad lo antes posible. Mi familia está bien, todos están sanos. Es bueno poder pasar más tiempo con ellos", afirmó.