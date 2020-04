Primoz Roglic alaba a Egan con un buen pálpito para el Tour de Francia

A la espera de que se termine de confirmar el calendario de las grandes carreras, Primoz Roglic, actual campeón de la Vuelta a España, y uno de los principales aspirantes a quedarse con el título de las carreras más importantes, alabó al colombiano Egan Bernal, uno de sus máximos rivales en próximas carreras. El esloveno se desbordó en elogios hacia su par colombiano.

“Egan Bernal tendrá un gran Tour. Me gusta correr contra Egan, es muy amable y me cae bien. Es muy fuerte y no tengo dudas que tendrá un gran Tour”, dijo al programa ESPN Bike el corredor, uno de los más completos en el pelotón del World Tour, toda vez que es uno de los mejores en contrarreloj y defiende de buena manera cuando llega la alta montaña.

Cabe señalar que Primoz Roglic hace parte de un Jumbo llamado a rivalizar frente a frente con el Ineos. La escuadra holandesa también cuenta en sus filas con Tom Dumoulin, reciente incorporación, mientras que la formación suma, nada más y nada menos, que a Chris Froome y Geraint Thomas, campeones del Tour de Francia.

Por el momento, tanto Jumbo como Ineos se encuentran a la espera de la confirmación que tengan el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, competencias a disputarse entre agosto, octubre y gran parte de noviembre de 2020. No obstante, todo dependerá de la evolución que haya en cuanto a la pandemia. Si bien esos son los planes de los organizadores de las carreras, falta ver cuáles son los mecanismos de control existentes para evitar contagios entre los ciclistas.

Ineos, por ejemplo, avisó que, de no existir plenas garantías, desistiría de participar en cualquier de los tres eventos ciclísticos programados para el final del verano y el comienzo del otoño.