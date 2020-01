Primoz Roglic, actual campeón de la Vuelta a España, tiene como gran objetivo pelear por ganar la próxima edición del Tour de Francia. El esloveno sabe que si quiere empezar a entrar a los libros de historia del ciclismo mundial deberá pelearle a Egan Bernal el título de la 'Grand Boucle'.

Pese a que faltan casi seis meses para la competición, ya se comienzan a conocer movimientos sobre cómo se armarán las escuadras para dicho evento. Precisamente en charla con 'Ciclo 21', Roglic fue consultado sobre la estrategia que piensa hacer su equipo el Jumbo para ganar el Tour, ya que otro de los líderes de la escuadra es Steven Kruijswijk.

Respecto a esto, Roglic le quitó importancia a eso y aseguró que no piensan repetir el error que tuvo el Movistar Team el año pasado cuando estaba Nairo Quintana y tenía tres capos en el mismo equipo; cabe recordar que en ese momento se encontraba, además del colombiano, Alejandro Valverde y Mikel Landa. Esta confusión llevó al conjunto telefónico a tener varios problemas en plena competición.

"Creo que, de alguna manera, tenemos un nivel superior (respecto al Movistar) y si somos capaces de ganar la carrera o hacer algo bonito, será porque hemos sabido manejar bien esa situación", sentenció el pedalista.

Al final resaltó el nivel que ha mostrado el Jumbo en las últimas competencias e indicó que esto le puede ayudar a seguir creciendo.

"No lo sé. Desde mi punto de vista y mirándolo desde mi posición dentro del equipo, solo puedo decir que hemos trabajado todos muy duro para ello. Yo lo he hecho y, por supuesto, todo el personal del equipo. Es algo que no puede suceder de la noche a la mañana, pero si das los pasos adecuados a lo largo de los años el éxito termina por llegar", concluyó.