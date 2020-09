El belga Wout Van Aert (Jumbo Visma), perjudicado por una maniobra antirreglamentaria del eslovaco Peter Sagan en el esprint de la undécima etapa, dijo que trató de decirle a su rival que no estaba de acuerdo con su comportamiento y que sólo recibió "palabras fuertes".



"Estaba tan sorprendido y enojado que no usé palabras muy agradables, pero luego traté de decirle que no se hacen las cosas así y que no me gustaba lo que estaba haciendo", explicó.

Lea también: Team Emirates confirmó un refuerzo de lujo para Gaviria y los colombianos



Van Aert, vencedor de dos etapas, trató de buscar posiciones conciliadoras con el triple campeón mundial, pero el ambiente no era el propicio.



"Lo único que me respondió fueron palabras fuertes, así que fue difícil tener una conversación", señaló.

De interés: Egan Bernal comentó el regreso de la montaña y la 'Eganmanía' en Colombia



Peter Sagan, segundo en el esprint, fue sancionado por los jueces y relegado a la última plaza del pelotón