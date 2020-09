Sergio Higuita hace ilusionar a Colombia: "Rigo está bien para ganar el Tour"

Sergio Higuita tuvo que retirarse del Tour de Francia tras dos fuertes caídas que recibió en la etapa 15 de la ronda francesa. El colombiano, en llanto, se subió al carro del equipo Education First. Su ilusión era poder ayudar al equipo en lo que queda de carrera y llegar a París, pero no lo pudo hacer.

Sin embargo, el campeón de ruta de Colombia destaca el nivel que tiene Rigoberto Urán para pelear por un posible título. Hay que recordar que el líder del EF es tercero a 1:34 del esloveno Primoz Roglic.

"Cuando paré empecé a llorar bastante, no podía parar de hacerlo. Primero por el dolor que tenía corporalmente, estoy muy lacerado. Segundo, porque tenía ese sueño de acompañar al equipo a París. Rigo está muy bien puede ganar el Tour, puede repetir podio y quería contribuir a ganar también el maillot por equipos, montar al podio en París si lo ganábamos", afirmó Higuita.

Por otro lado, Sergio Higuita lamentó su caída y lesión que lo alejó de las posibilidades de terminar el recorrido de esta edición de la 'Grande Boucle'.

"Llegar a París, correr el circuito, eso me dio nostalgia, pero en el hospital sé que todo está bien y hay que seguir. La vida es así, te caes y te vuelves a levantar, es una constante. Fue una sensación de nostalgia, dolor, tristeza, me dio rabia la mala suerte que me tocó hoy, pero son cosas que pasan y le tocan a uno para volverse más fuerte mentalmente también, que madure uno a los golpes", concluyó.