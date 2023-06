Su recuerdo sigue vivo: el sentido homenaje a Gino Mader en el Tour de Francia

❤ During the #TDF2023, @BHRVictorious will ride with bibs 62 to 69. Bib 61 will not be used this year in honour of Gino.



❤ Pendant le #TDF2023, l'équipe @BHRVictorious portera les dossards 62 à 69. Le 61 sera retiré cette année en hommage à Gino Mäder. pic.twitter.com/vtCvMYMvcN