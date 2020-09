Sustos para Colombia: así fue el balance de la etapa 10 del Tour de Francia

El colombiano Nairo Quintana sufrió una caída en la accidentada décima etapa de Tour de Francia, en la que su compatriota Miguel Ángel "Supermán" López también se quedó descolgado del pelotón, pero ambos pudieron recuperarse y entraron en meta con los mejores.



Quintana sufrió diversas heridas a la altura del hueso sacro y tiene un hematoma en el glúteo izquierdo, pero no perdió tiempo en una etapa llana, marcada por los nervios del pelotón y por la amenaza de abanicos provocados por el fuerte viento.



Mire acá: Tour de Francia 2020, etapa 10: Ganó Bennet y hay buenas noticias para el pelotón



El ciclista de Arkea estuvo bien protegido por sus compañeros de equipo, aunque no pudo contar con el apoyo del francés Warren Barguil, llamado a ser su principal lugarteniente en la montaña, quien también sufrió una caída.



En vísperas de otra etapa llana, Quintana sigue quinto de la general a 32 segundos del líder, el esloveno Primoz Roglic, tras una jornada que acabó al "sprint" con triunfo del irlandés Sam Bennett, del equipo Deceuninck.



"Supermán" se quedó cortado del pelotón principal en los últimos kilómetros de la jornada que transcurrió entre la isla de Olèron y la de Ré, al borde del Atlántico y con la constante amenaza del viento.



El corredor de Astana fue ayudado por sus compañeros de equipo, por lo que pudo reintegrar el pelotón y mantenerse noveno de la general a 1.15 del maillot amarillo.



"El equipo funcionó a la perfección y tuve el apoyo de mis compañeros durante todo el día. Al final Gorka Izagirre y Luis León Sánchez me ayudaron a ponerme por delante y a evitar riesgos en los últimos kilómetros", aseguró.



"Fue una etapa complicada con muchas caídas en el pelotón, pero tuvimos suerte y nadie de nuestro equipo se cayó. Con el apoyo de mis compañeros pasé bien esta dura jornada", dijo.



Egan Bernal, que aspira a renovar el título conseguido el año pasado, mantiene la segunda posición a 21 segundos de Roglic.



El ciclista del Ineos estuvo atento en los primeros puestos del pelotón en el tramo final de la etapa, los más nerviosos y peligrosos.

Puede ver: "No era un día para ganar el Tour, pero sí para perderlo": preocupación desde el Movistar



"Todos sabíamos que iba a ser un día estresante, sabíamos que habría viento y podría haber fracturas, así que hemos ido muy rápido todo el día, con muchos nervios y mucho estrés", comentó en meta el líder del Ineos.



"Fue principalmente nervios, porque en al final no hubo tanto viento. Aún así todos querían estar al frente. Afortunadamente ninguno de nuestros corredores sufrió ninguna caída", dijo.



Tampoco se cayó Rigoberto Urán, que mantuvo su puesto 6 en la general a 32 segundos del líder.