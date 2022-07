El británico Geraint Thomas (Ineos), tercero en la general del Tour de Francia, felicitó a "Tadej Pogacar y al equipo UAE" por el triunfo del esloveno en Peyragudes, donde se impuso al esprint al maillot amarillo, el danés Jonas Vingegaard.

"Bravo a Tadej Pogacar, le felicito a él y su equipo por la victoria. Se lo han merecido merecen", dijo el ciclista galés, quien entró en meta a 2.06 del esloveno, guardando y reforzando la tercera plaza de la general.

“No me sentí demasiado bien en la última subida, por lo que preferí ponerme en el grupo de atrás y no ponerme al límite. No me derrumbé. Luego puse mi ritmo hasta la meta, a esperar lo que hiciera el UAE, especialmente Mikkel Bjerg. Hizo un gran cambio de ritmo", comentó.

Pogacar no da nada por perdido

Por su parte, Pogacar, que distanció a Vingegaard en La Planche des Belles Filles, pero cedió el maillot amarillo en un desfallecimiento en el ascenso a Granon, no ha podido dejar de su rueda al danés desde entonces, pese a que ha contado con terreno para hacerlo.

Ya fuera en el Alpe d'Huez, Mende, Foix o este miércoles en Peyragudes, sus ataques han resultado infructuosos, pero el esloveno mantiene la llama de la presión y promete que todavía dará la batalla.

"Esta victoria nos da confianza. Mañana es una etapa más dura y volveremos a intentarlo", aseguró Pogacar, que cuenta con dos puertos especiales y uno de primera para derribar la fortaleza del danés.