El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz cumplió con lo previsto en la quinta etapa del Tour de Francia 2021. El de Carchi buscaba que las pérdidas no fueran tan grandes durante la contrarreloj de este miércoles 30 de junio donde el gran favorito era el esloveno Tadej Pogacar.

Vea también: clasificación general completa del Tour de Francia 2021

Luego de ser el mejor de los favoritos durante las anteriores etapas, hablando de la clasificación general, el corredor del Ineos esperaba tener un óptimo rendimiento, perdiendo lo menos posible con los principales aspirantes a la victoria en la crono. Fueron 27 kilómetros dónde Carapaz pedaleó a fondo para quedar lo mejor ubicado posible.

Aunque el primer referencial no fue el mejor para el ecuatoriano, las cosas tuvieron una mejoría para el segundo parcial. Cabe señalar que Richard Carapaz no tiene su mejor carta de presentación cuando aparecen las contrarreloj. Por ello las expectativas no pasaban por figurar en los primeros lugares.

Le puede interesar: recorrido y altimetría de la sexta etapa del Tour de Francia 2021

Entre Tours y Chateauroux se llevará a cabo la sexta etapa este jueves 1 de julio con un recorrido mayoritariamente llano. En apariencia, será una jornada de transición donde no se esperan mayores sobresaltos para el grupo de aspirantes al título de la carrera.

Tour de Francia 2021, etapa 5: cómo quedó Richard Carapaz hoy en la general

Disputada la contrarreloj en la etapa 5 del Tour de Francia 2021, el ecuatoriano Richard Carapaz cayó al noveno lugar de la clasificación general, perdiendo 1:44 con el nuevo líder, Tadej Pogacar del UAE.