Tour de Francia 2022 EN VIVO etapa 19 - Oportunidad para embaladores

La edición 109 del Tour de Francia afronta su antepenúltima jornada. La fracción presenta un recorrido de 188.3 kilómetros con inicio en Castelnau-Magnoac y final en Cahors.

La etapa cuenta con terreno llano, aunque el final es mayormente plano e ideal para que los embaladores disputen la victoria.

El danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) no tendría problema para conservar no solo el primer lugar en la general, si no que también la ventaja de más de tres minutos que tiene sobre el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Por otro lado, Nairo Alexander Quintana (Arkéa Samsic) se mantiene como el mejor colombiano en la quinta posición.