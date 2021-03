Tour de Francia 2023 tendrá una gran novedad en su recorrido

Euskadi acogerá en Bilbao la salida del Tour de Francia en su edición de 2023, según confirmaron este jueves a EFE fuentes del gobierno autonómico vasco.

La presentación del acuerdo con la organización del Tour se realizará este viernes en el Museo Guggenheim de Bilbao con el lehendakari -máxima autoridad del gobierno vasco-, Iñigo Urkullu, y el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, junto al alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y los tres diputados generales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.



El gobierno vasco no ha confirmado que la salida sea desde Bilbao porque prefiere no "focalizar" en ninguna ciudad sino en un término más amplio para la promoción de la marca "Euskadi Basque Country", pero el hecho de que el acuerdo se presente en la capital vizcaína y con la participación del alcalde, Juan Mari Aburto, lo deja claro.