Tour de Francia 2024: así quedó la clasificación general tras etapa 17

Richard Carapaz se convirtió este miércoles en el primer ecuatoriano en ganar una etapa en el Tour de Francia, tras su victoria en la estación alpina de Superdévoluy, por lo que ya tiene triunfos en todas las grandes vueltas por etapas.



El campeón olímpico, que no podrá defender su título en París al no haber sido seleccionado por su país, pone la guinda a un gran Tour de Francia, ya que durante una etapa vistió el maillot amarillo de líder, la única grande donde aún no lo había hecho.

Clasificación general del Tour de Francia - Etapa 17:

1. POGAČAR Tadej (UAE Team Emirates) - 70:24:38

2. VINGEGAARD Jonas (Team Visma | Lease a Bike) a 3'11''

3. EVENEPOEL Remco (Soudal Quick-Step) a 5'09''

4. ALMEIDA João (UAE Team Emirates) a 12'57''

5. LANDA Mikel (Soudal Quick-Step) a 13'24''

6. RODRÍGUEZ Carlos (INEOS Grenadiers) a 13'30''

7. YATES Adam (UAE Team Emirates) a 15'41''

8. CICCONE Giulio (Lidl - Trek) a 17'51''

9. GEE Derek (Israel - Premier Tech) a 18'15''

10. BUITRAGO Santiago (Bahrain - Victorious) a 18'35''

--

22. BERNAL Egan (INEOS Grenadiers) a 1h02'11''