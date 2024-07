El insólito pedido que Cavendish le hizo a Pogacar en el Tour de Francia

El Tour de Francia 2024 ha sido testigo de un momento histórico cuando el británico Mark Cavendish estableció un nuevo récord de victorias de etapa. El pasado miércoles, en Saint-Vulbas, Cavendish logró su triunfo número 35 en la 'Grande Boucle', superando así al legendario Eddy Merckx, con quien compartía el récord anterior de 34 victorias.

Cavendish, de 39 años y miembro del equipo Astana, ha demostrado una vez más su increíble capacidad como velocista al imponerse en la quinta etapa de este Tour. En una emocionante llegada a la meta, el británico fue más rápido que el belga Jasper Philipsen (Alpecin) y el noruego Alexander Kristoff (Uno-X), quienes finalizaron segundo y tercero respectivamente. La etapa estuvo marcada por una caída en los últimos metros, la cual no impidió que Cavendish se coronara como el ganador del día.

El legendario Eddy Merckx, de 79 años, no tardó en felicitar a Cavendish por su logro histórico. "Felicidades a Mark por este hito histórico. Un buen chico que batió mi récord en el Tour", escribió Merckx en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, acompañado de un corazón amarillo.

En cuanto a la clasificación general, el esloveno Tadej Pogacar logró mantener su maillot amarillo de líder al término de esta jornada de transición, la cual se caracterizó por un recorrido llano y sin grandes peligros para los favoritos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el insólito pedido que Cavendish le hizo a Pogacar al cruzar la meta.

El pedido de Pogacar a Cavendish

En un gesto de camaradería y buen humor, Cavendish se acercó a Pogacar y le dijo bromeando: "No superes ese récord ahora, ¿eh?", mientras le daba un codazo amistoso. A lo que Pogacar respondió con una sonrisa: "No, no, no te preocupes, lo vas a tener durante mucho tiempo".

Además de esta curiosa interacción, Pogacar comentó sobre la caída que ocurrió al final de la etapa. "Estábamos en el pelotón y los corredores de delante frenaron y nos tocamos las ruedas y los hombros, pero afortunadamente escapé de la caída. Reaccioné instintivamente y tuve mucha suerte de evitarla. Es un elemento natural de las etapas llanas", explicó el esloveno en meta.

El líder del Tour añadió que estaba feliz de haber salvado una etapa "delicada" y de poder continuar vistiendo el maillot amarillo, un símbolo de su dominio en la clasificación general.

Este récord de Cavendish no solo marca un hito en su carrera, sino que también añade un capítulo más a la rica historia del Tour de Francia. A sus 39 años, el velocista británico ha demostrado que la experiencia y la tenacidad pueden vencer al tiempo, y aún podría ampliar su cuenta de victorias en las etapas restantes de esta edición del Tour.

El gesto de Cavendish hacia Pogacar refleja la camaradería que existe entre los ciclistas, incluso en un deporte tan competitivo como el ciclismo profesional. Este tipo de interacciones humanas, llenas de respeto y buen humor, son las que enriquecen la narrativa del Tour y muestran que, más allá de la competencia, hay un profundo respeto entre los atletas.