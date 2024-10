Tour de Francia 2025: confirmado el recorrido de las 21 etapas

"Ni un milímetro del Tour 2025 discurrirá fuera de Francia", asegura el director de la carrera, Christian Prudhomme, en el anuncio del recorrido de la próxima edición, que huye del llano, se aferra a la media montaña y reduce los 'sprints', además de rendir homenaje a los grandes campeones galos.

Después de tres ediciones de inicio fuera de sus fronteras, Copenhague, Bilbao y Florencia, y un año antes de que comience en Barcelona, el Tour ha querido asentar sus bases en Francia, por primera vez desde 2020.

La próxima edición tendrá la salida en Lille el 5 de julio y la meta en los Campos Elíseos el 27, medio siglo después de la primera vez que la avenida sirviera de decorado al podio final y tras el "exilio" del año pasado a Niza para dejar paso a los Juegos Olímpicos.

Entre medias, 3.320 kilómetros, algo menos de la media, seis etapas de media montaña, cinco en alto, con travesía del Macizo Central, Pirineos y Alpes, dos contrarrelojes, una de altitud en Peyragudes, y multitud de pequeñas cotas diseminadas a lo largo del recorrido para evitar el tedio del llano.

"No es que no queramos que ganen los 'sprinters', pero queremos que sus equipos se lo trabajen, que las etapas no estén escritas por adelantado", explica Prudhomme, atenazado por el aburrimiento de varias jornadas de la última edición.

Sus equipos han buscado "la más mínima cota que hay sobre la geografía francesa" para dar picante a la travesía del país, desde el norte al noroeste, Bretaña y Normandía, para dirigirse luego al centro, bajar a Pirineos y poner rumbo a los Alpes.

Tour de Francia 2025: así será el recorrido de las 21 etapas

Etapa Día Recorrido Kilómetros

.1. 05/07 Lille - Lille 185

.2. 06/07 Lauwin-Planque - Boulogne sur Mer 212

.3. 07/07 Valenciennes - Dunkerque 178

.4. 08/07 Amiens - Rouen 173

.5. 09/07 Caen - Caen (CRI) 33

.6. 10/07 Bayeux - Vire Normandía 201

.7. 11/07 Saint-Malo - Muro de Bretaña 194

.8. 12/07 Saint-Méen-le-Grand - Laval 174

.9. 13/07 Chinon - Châteauroux 170

10. 14/07 Ennezat - Le Mont Doré 163

15/07 Descanso en Toulouse

11. 16/07 Toulouse - Toulouse 154

12. 17/07 Auch - Hautacam 181

13. 18/07 Loudenvielle - Peyragudes (CRI) 11

14. 19/07 Pau - Superbagnères 183

15. 20/07 Muret - Carcasona 169

21/07 Descanso en Montpellier

16. 22/07 Montpellier - Mont Ventoux 172

17. 23/07 Bollène - Valence 161

18. 24/07 Vif - Col de la Loze 171

19. 25/07 Albertville - La Plagne 130

20. 26/07 Nantua - Pontarlier 185

21. 27/07 Mantes-la-Ville - París 120