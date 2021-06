Tour de Francia, etapa 1: mala suerte y pérdidas en la general para Superman

Comenzó el Tour de Francia 2021 con una etapa que tuvo caídas, sustos y grandes damnificados, pensando en una buena ubicación en la clasificación general. Hablando del grupo de los que peor la pasaron, se encuentra en colombiano Miguel Ángel López, quien tuvo pérdidas significativas respecto al líder, el francés Julian Alaphilippe.

El corredor del Quick Step se llevó la victoria del día, el cual tuvo dos caídas masivas importantes que frenaron la marcha del corredor colombiano al servicio del equipo Movistar. López, quien partió como uno de los patrones de la formación española para la competencia gala, terminó a 1:59 del primer puntero.

Vea también: Tour de Francia 2021: clasificación general de los colombianos tras la etapa 1

Se podría decir que ‘Superman’ López tuvo, literalmente, tuvo el cristo de espaldas. Sin conocerse aún si sufrió consecuencias físicas por los accidentes que se presentaron, el corredor boyacense debió exigirse al máximo para tratar de alcanzar al grupo principal. Al final no lo logró y quedó rezagado de forma exponencial.

Sobre ello, el español Enric Mas, el otro capo del Movistar, lamentó el hecho de que su compañero colombiano y cólider del equipo Miguel Ángel López perdiera 1.50 minutos debido a las caídas masivas que marcaron el estreno del Tour.

"Es una putada la pérdida de Miguel Ángel. Veníamos con la intención de luchar los dos por la general y esto es un contratiempo. No han sido muchos minutos, 1'50. El propio Pogacar venía de una pérdida similar el año pasado y ganó el Tour".

Le puede interesar: [Video] Otra caída brutal en el Tour: Froome, entre las víctimas de la primera etapa

Mas incidió en que la pérdida de López es un problema para el equipo, pero que podría no ser irreparable.

"Está claro que es un fastidio, pero no quiere decir aún nada. Desde el equipo pienso que no cambiará nada; la mala suerte le acompañó hoy a él pero otro día me puede pasar a mí. Es el Tour y pueden pasar muchas cosas", comentó.

Caídas y sustos aparte, el ciclista mallorquín tuvo buenas sensaciones y dijo sentirse preparado para la segunda jornada, que también puede ser complicada.