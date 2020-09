Tour de Francia: Hora y orden de partida de los colombianos en la contrarreloj

Este sábado 19 de septiembre se definirá la edición 107 del Tour de Francia cuando se dispute la etapa 20, la cual será una contrarreloj individual de 36,2 kilómetros con inicio en Lure y final en La Planche des Belles Filles en puerto de montaña de primera categoría.

La prueba dará inicio a las seis de la mañana, hora colombiana, cuando el alemán Roger Kluge, último en la clasificación general, inicie el recorrido, mientras que el último en tomar la partida será el primero en la general el esloveno Primoz Roglic a las 10:14 A.M.

Dayer Quintana será el primero colombiano en disputar la 'crono' ya que fue programado para las 7:21 de la mañana, mientras que Rigoberto Urán, quien pelea por estar en el top de la carrera, iniciará a las 10:00 A.M.

Miguel Ángel López defenderá su tercer lugar en el podio a partir de las 10:10 de la mañana.

Orden de partida y horario de salida de los colombianos en la contrarreloj del Tour de Francia:

55. Dayer Quintana - Arkéa Samsic - 7:21 A.M.

81. Winner Anacona - Arkéa Samsic - 8:04 A.M.

102. Harold Tejada - Astana - 8:46 A.M.

119. Daniel Martínez - Ef Pro Cycling - 9:20 A.M.

121. Esteban Chaves - 9:24 A.M.

130. Nairo Quintana - Arkéa Samsic - 9:42 A.M.

139. Rigoberto Urán - Ef Pro Cycling - 10:00 A.M.

144. Miguel Ángel López - Astana - 10:10 A.M.